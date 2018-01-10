T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA -  CHP'li Hamzaçebi: OHAL'i başkanlık rejimine bile tercih edebilirler

CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, devletin OHAL KHK'larıyla işgalinin devam ettirildiğini söyleyerek "OHAL'i çok sevdiler biliyorum

10 Ocak 2018 15:03

CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, devletin OHAL KHK\'larıyla işgalinin devam ettirildiğini söyleyerek \"OHAL\'i çok sevdiler biliyorum. OHAL ile devam etmek istiyorlar. Hatta bu OHAL yönetimini başkanlık rejimine bile tercih edebilirler.  İstedikleri herşeyi KHK\'larla yapabiliyorlar.\" dedi.
Eski Meclis Başkanvekili CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TBMM\'de Parlamento Muhabirleri Derneği\'ni (PMD) ziyaret etti.  PMD Başkanı Göksel Bozkurt\'a çiçek takdiminde bulunan Akif Hamzaçebi medyanın baskı altında olduğu, tutuklu gazetecilerin akla geldiği gazeteciler gününü buruk bir şekilde kutladığını söyledi. Güçlü demokrasinin  güçlü sivil toplumdan beslendiğini, gazetecinin özgür olmasının vatandaşın haber alma özgürlüğüne sahip olduğu anlamına geldiğini vurgulayan Hamzaçebi şöyle konuştu: \"Sivil toplum devlet tarafından işgal edilmiştir. Devlet, OHAL KHK\'larıyla bu işgalini sürdürmektedir. Bu işgalin, OHAL\'in mutlaka son ermesi lazım. OHAL\'i çok sevdiler biliyorum. OHAL ile devam etmek istiyorlar. Hatta bu OHAL yönetimini başkanlık rejimine bile tercih edebilirler. Herşey yapılabilir.  İstedikleri herşeyi KHK\'larla yapabiliyorlar. Anayasa Mahkemesi de ben bunu denetlemem dedi. Merak ediyorum bir KHK ile \'Türkiye hukuk devleti değildir\'dense Anayasa Mahkemesi bunu denetlemeyecek mi?  Şartlar ne olursa olsun asla umutsuz değilim. Bugün sıkıntılarımız var çok büyük sıkıntılarımız var. Cumhuriyet Gazetesinin yazarları, yöneticileri hapiste, diğer gazeteciler hapiste. Hepsi habercilik yaptığı, düşüncelerini yazdığı  için tutuklanmıştır.\"
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Akif Hamzaçebi PMD ziyaret
-Hamzaçebi konuşması

Haber:Nursima KESKİN- Kamera:Gökhan CEYLAN/ ANKARA,(DHA)

============================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CHP Milletvekili Akif HamzaçebiOHAL KHKOHALHattaKHKEski Meclis Başkanvekili CHPMilletvekili Akif HamzaçebiOcakGazeteciler GünüTBMM Parlamento Muhabirleri Derneği PMDBaşkanı Göksel BozkurtAkif HamzaçebiGüçlü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24