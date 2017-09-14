DHA ANKARA - CHP'li Ağbaba: FETÖ'nün el konulan yurtlarından kaçı KYK kullanımına, kaçı Ensar Vakfı'na tahsis edildi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlükleri\'ne yurt ararken, bilgi almak için müracaat eden öğrencileri, yetkililerin Ensar Vakfı\'nın yurtlarına yönlendirdiği iddialarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'a önergeyle sordu. CHP\'li Ağbaba, önergesinde \"Bugüne kadar FETÖ\'nün el konulan yurtlarından kaçı KYK kullanımına, kaçı Ensar Vakfı\'na tahsis edilmiştir?\" sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Gençlik ve Spor Bakanı Bak\'a öğrencilerin Ensar Vakfı\'na yönlendirilmesi konusunda bakanlıkla vakıf arasında bir protokol olup olmadığını sordu. CHP\'li Ağbaba, TBMM Başkanlığı\'na sunduğu soru önergesinde, \"Türkiye\'nin birçok ilinden benzer şikâyetler gelmekle birlikte son olarak, Ordu\'da Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na bağlı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü\'ne yurt ararken bilgi almak için müracaat eden öğrencilere yetkililerin, \'İsterseniz Ensar Vakfı\'nda yerler var, oraya yerleştirelim\' dedikleri iddia edilmiştir\" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba\'nın, Gençlik ve Spor Bakanı Bak tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Meclis\'e verdiği önergesinde yer alan sorular, şöyle:

\"KYK İl Müdürlüklerinde görevli yetkililerin, kendilerine yurt için müracaat eden öğrencilere, yurtlarında yer olmasına rağmen öncelikle Ensar Vakfı yurtlarına yönlendirdikleri iddiaları doğru mudur? Bu konudaki şikayetler sonrasında Bakanlığınız bünyesinde bir inceleme ve soruşturma yapılmış mıdır?,

Bakanlığınız ile Ensar Vakfı arasında \'yönlendirme\' ile ilgili imzalanmış bir protokol bulunmakta mıdır? İl Müdürlüklerindeki yetkililere Bakanlık tarafından bu konuda bir talimat verilmiş midir?,

İl Müdürlüklerinde görevli yetkililer ile Ensar Vakfı arasında bir ilişki bulunmakta mıdır? İl Müdürlüklerinde görevli Müdür, Müdür Yardımcısı ve Şef pozisyonlarında çalışan personelin kaçı Ensar Vakfı\'na üyedir? Kaçı illerinde bulunan Ensar Vakfı\'nın yönetimlerinde görev almaktadır?,

Bugüne kadar FETÖ\'nün el konulan yurtlarından kaçı KYK kullanımına, kaçı Ensar Vakfı\'na tahsis edilmiştir?\"

Haber: ANKARA, (DHA)