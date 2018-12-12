DHA ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'ya başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin şehit edildiği olayla ilgili Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya\'yı telefonla arayarak, başsağlığı diledi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, olayla ilgili de bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu akşam saatlerinde Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya\'yı telefonla arayarak Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin şehit edilmesi nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu ayrıca, yaşanan olayla ilgili de bilgi aldı.

CHP\'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin Şehit olması sebebiyle Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya\'yı telefonla aradı.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya\'dan Rize\'de yaşanan olay ile ilgili bilgi alan Genel Başkan Kılıçdaroğlu Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'ye rahmet, tüm emniyet teşkilatına başsağlığı dileklerini iletti.\"

Haber: ANKARA,(DHA)