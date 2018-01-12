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DHA ANKARA - Başkent'te intihar girişiminde bulunan kişi polisi alarma geçirdi

ANKARA'da bir kafenin lavabosunda kurusıkı havalı tabanca ile kendini yaralayıp, intihar edeceğini söyleyen Tevfik K

12 Ocak 2018 04:51

ANKARA\'da bir kafenin lavabosunda kurusıkı havalı tabanca ile kendini yaralayıp, intihar edeceğini söyleyen Tevfik K., polisi harekete geçirdi. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edilirken Tevfik K., polis ekiplerinin yaklaşık 2 buçuk saat süren çabasının ardından ikna edildi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 35\'inci Cadde üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan Tevfik K. elinde havalı tabanca ile cadde üzerindeki kafeye girdikten sonra intihar edeceğini belirterek, kendini tuvalete kilitledi. Kafede bulunanlar panik içinde dışarı çıkarken, ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, intihar edeceğini söyleyen Tevfik K.\'yı ikna etmek için görüşmeye başladı. Daha sonra olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Caddeye açılan sokaklar ise polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılarak kafenin etrafına güvenlik şeridi çekildi.
Polis ekipleri Tevfik K.\'yı ikna etmek için çaba harcarken çok sayıda vatandaş da kafenin önünde merak içerisinde gelişmeleri izledi. Tevfik K., polis ekiplerinin yaklaşık 2 buçuk saatlik çabasının ardından ikna edildi. Elindeki silahın havalı tabanca olduğu belirlenen Tevfik K., ambulansla Gazi Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Özel harekattan görüntü
-Kafeden görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera :Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA)- 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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