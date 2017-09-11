DHA ANKARA - Başkentte hırsızlık şebekesi çökertildi

ANKARA\'da, 53 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi M.S. ile kiraladığı 3 ayrı otomobille hırsızlık olayına karışan 12 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Başkent polisi, ağustos ve eylül ayı içerisinde özellikle kapı kilit göbeklerini kırarak, 46 ev, 5 iş yeri, 1 bina, 1 otodan plaka hırsızlığı yapılması üzerine harekete geçti. Polis, kamera görüntülerinden ve yapılan araştırmalardan hırsızlık olayının M.S. ile kiraladığı üç ayrı otomobille Ö.Ç., F.G., T.K., M.G., A.V., C.G., M.A., M.Y., B.G., S.B., ve O.K. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Şüpheliler için önceki gün, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanılan kiralık otomobillere de el konuldu. Ayrıca, M.S.\'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen bir çift plakayla bir televizyonun da çalıntı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, otoları M.S.\'ye kiralattığı ve hırsızlık olaylarında kullandığı, evlerin kapı kilit göbekleriyle iş yerlerinin kapı ve kepenklerini kırarak, gerçekleştirdikleri hırsızlık sonucunda vatandaşa binlerce liralık maddi zarar verdikleri, kazandıkları paradan M.S.\'ye pay verdikleri, çaldıkları malzemeleri değerinin altında satarak, elde ettikleri paralarla uyuşturucu temin ettikleri belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çok sayıda suç kaydının bulunduğu da belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin hırsızlık anları

-Güvenlik kamerası görüntüler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber: ANKARA, (DHA)