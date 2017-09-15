DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile telefonda görüştü. Başbakanlık\'tan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede IKBY\'nin 25 Eylül\'de yapacağı referandum konuşuldu.

Başbakanlık\'tan yapılan bilgilendirmeye göre, Başbakan Yıldırım ve İbadi arasındaki telefon görüşmesinde IKBY\'nin yapacağı referandum konuşuldu. Konuyla ilgili Başbakan Yıldırım\'ın IKBY\'nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararının baştan sonra yanlış bir adım olduğunu ve yol yakınken bu girişimden vazgeçilmesi için beraber çalışılması gerektiğini vurguladığı belirtildi. Irak Başbakanı İbadi ise referandumla ilgili olarak, Irak Anayasasına aykırı olan bu referandum kararına uluslararası camianın da karşı olduğunu, kararın çıkmaması için her türlü çabayı göstereceklerini, karar çıksa dahi tanımayacaklarını ifade ettiği bildirildi. İbadi\'nin ayrıca, referandumla ilgili Türkiye ile işbirliği içerisinde olacaklarını da belirttiği kaydedildi.

Öte yandan bilgilendirmede, Başbakan Yıldırım\'ın, dün Irak\'ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle taziye dileklerini ilettiği ve Türkiye\'nin terörle mücadelede Irak\'ın yanında yer almaya devam edeceğinin ifade edildiği açıklandı.

Haber: ANKARA,(DHA)