DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım: 'Gümrük Birliği genişletilmesin, güncellenmesin' diyorsun sanki biz de can atıyoruz 

"BÖYLE AÇIKLAMALAR AVRUPA'YA DA TÜRKİYE'YE DE ZARAR VERİR. BİR KEZ DAHA ALMANYA'YI SAĞ DUYULU OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Başbakan Binali Yıldırım, Kahramankazan'da yaptığı konuşmada Gümrük Birliği anlaşmasına değinerek, "Almanya Başbakanı sayın Merkel, hiç ama hiç şık olmayan açıklamalar yapıyor. Almanya adeta AB'ye talimat veriyor. AB'de 28 ülke var. Hani AB değerleri, hoşgörü? Bir ülkenin talimatı ile AB iş yapacaksa, zaten o birlikten hayır gelmez. 'Gümrük Birliği genişletilmesin, güncellenmesin' diyorsun. Sanki biz de can atıyoruz. Böyle açıklamalar Avrupa'ya da Türkiye'ye de zarar verir. Bir kez daha Almanya'yı sağ duyulu olmaya davet ediyorum. Türkiye karşıtlığı, düşmanlığı üzerinden prim yapmak isteyenlere de müsamaha gösteremeyiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kahramankazan ilçesinde Ankara-Kahramankazan yolu temel atma töreninde konuştu. CHP'nin adalet yürüyüşüne değinen Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı ne diyor; 'Türkiye güvenli değil. Türkiye'de mal, can güvenliği yok. Türkiye'ye gitmeyin' diyor. Türkiye'nin dostu olmayanlar da aynı şeyi söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun onlardan farkı ne? Sen bu ülkenin anamuhalefet partisinin başkanısın sana yakışan, ülkeni yabancılara kötülemek değil ülken, bayrağın ile gurur duymak. Yollarda bölücülerle, FETÖ'cularla kol kola yürümek sana yakışmaz. Kılıçdaroğlu ne söylerse söylesin kimse ciddiye almıyor. Turizm artıyor, Türkiye'ye gelenlerin sayısı artıyor. Her fırsatta ülkesini kötülemeyi alışkanlık haline getirmiş bir anamuhalet var Türkiye'de.

TÜRKİYE, KILIÇDAROĞLU'NA, ANAMUHALEFET PARTİSİNE RAĞMEN BÜYÜYOR

Türkiye, Kılıçdaroğlu'na, anamuhalefet partisine rağmen büyüyor. Daha dün Yenikapı'da birlik mesajı verdik. Bir de baktık ki, ohoo … FETÖ'cularla, bölücülerle kol kola girmiş yürüyüşe geçmiş. Ey Kılıçdaroğlu arkasında milletin olmadığı yürüyüşten hayır gelmez. Yürüyeceksen millet ile yürüyeceksin millet arkandan gelecek. Onun için bu işleri bırak. Bu yol yanlış bir yoldur. FETÖ'cularla yürüdün, PKK'ya sırtını verenlerle yürüdün. Ama yaptığın yürüyüş de unutuldu, söylediğin laflar da unutuldu. Milletimiz adalete de kalkınmaya da hak ve özgürlüklere de kendi elleri ile kurduğu Ak Parti ile ulaştı. Bu memlekette dikili bir ağacın var mı kardeşim? Bir eserin var mı? Türkiye'yi karalamaya, ekonomisini baltalamaya gelince hiç kimseye sıra bırakmıyorsun. Güneş balçıkla sıvanmaz."

"KAZAN'DAKİ ÇİFTÇİLERİMİZ, O UÇAKLAR KALKMASI DİYE EKİNLERİNİ ATEŞE VERDİ"

15 Temmuz darbe girişimine değinen Yıldırım, "Kahramankazan, Mürted üssünü onların başına geçirdiniz. Kazan'daki çiftçilerimiz, o uçaklar kalkması diye ekinlerini ateşe verdi. İşte memleket, bayrak sevdası bu. Sizin bu kahramanlığınız asla unutulmaz. O nedenle Kazan ismini Kahramankazan olarak değiştirdik" dedi.

"ALMANYA ADETA AB'YE TALİMAT VERİYOR"

Teröre karşı uluslararası ortak mücadelenin önemli olduğuna vurgu yapan Yıldırım, Gümrük Birliği anlaşmasına ilişkin şöyle konuştu: "Terör konusunda samimi bir yaklaşım beklerken Almanya Başbakanı sayın Merkel, hiç ama hiç şık olmayan açıklamalar yapıyor. Bir ülkenin Almanya Başbakanı, AB ülkelerine diyor ki 'Gümrük Birliği konusunda aman Türkiye'nin önünü açmayın.' Almanya adeta AB'ye talimat veriyor. AB'de 28 ülke var. Hani AB değerleri, hoşgörü? Bir ülkenin talimatı ile AB iş yapacaksa, zaten o birlikten hayır gelmez.

'GÜMRÜK BİRLİĞİ GENİŞLETİLMESİN, GÜNCELLENMESİN' DİYORSUN. SANKİ BİZ DE CAN ATIYORUZ

Biz AB, Almanya ile ilişkilerimizde diyoruz ki, karşılıklı içişlerine saygı gösterin. Birbirimizin hukukuna saygı gösterilim. Türkiye'nin düşmanı teröristlere, ülkenizde müsamaha göstermeyin. 'Gümrük Birliği genişletilmesin, güncellenmesin' diyorsun. Sanki biz de can atıyoruz.

BÖYLE AÇIKLAMALAR AVRUPA'YA DA TÜRKİYE'YE DE ZARAR VERİR

Türkiye menfaati olmayan, ülkesinin yararına olmayan hiçbir şeyin peşinde olamaz. Ne yapacaksak önce millete sonra ona göre karar veririz. Böyle açıklamalar Avrupa'ya da Türkiye'ye de zarar verir.

BİR KEZ DAHA ALMANYA'YI SAĞ DUYULU OLMAYA DAVET EDİYORUM

Bir kez daha Almanya'yı sağ duyulu olmaya davet ediyorum. Türkiye hiç kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği bir ülke değildir. Türkiye, eşit şartlarda uluslararası platformda her ülke ile konuşur konularını müzakere eder. Ama Türkiye karşıtlığı, düşmanlığı üzerinden prim yapmak isteyenlere de müsamaha gösteremeyiz."



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Ümit KOZAN - Hasan POLAT / ANKARA (DHA)