DHA ANKARA - Bakan Sarıeroğlu: 2019'a güçlü bir şekilde ilerlememiz lazım  

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2019\'a güçlü bir şekilde ilerlemeleri gerektiğini belirterek, \"Daha çok özveride, sahada çalışma, fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Cumhurbaşkanımız da tekrardan partimizin başına geçti. İktidar olabilmek için 50+1 gibi kriter söz konusu olacak iktidar olabilmek için. Var gücümüzle çalışacağız, 2019\'a güçlü bir şekilde ilerlememiz lazım. Bundan sonra rabbim bir daha bize hain girişimlerde sınava tabi tutmasın\" dedi.

Bakanlık görevine getirilmesinin ardından ilk olarak seçim bölgesi Ankara\'nın Bala İlçesi\'ni ziyaret eden Bakan Sarıeroğlu, Bala Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı\'nın ardından AK Parti İlçe Başkanlığı\'na geçti. Burada kısa bir açıklama yapan Sarıeroğlu, \"Bala\'ya bakan olarak gelmek de varmış nasipte. Önemli bir dönemde sayın büyüklerimizin bizleri böyle bir görevi layık görmesi gerçekten onur verici. Sayın Cumhur başkanımıza ve başbakanımıza sizlerin de yanınızda teşekkür etmek istiyorum\" diye konuştu. Teşkilat ziyaretlerini söz verdiği gibi Bala\'dan başlattığını ve Ankara\'nın 25 ilçesini ziyaret edeceğini dile getiren Bakan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

\"Biliyorsunuz 2 tane patlama yaşadık, çok fazla şehit cenazemiz geldi, yaraları sarmak için var gücümüzle, teşkilatımızla birlikte elimizden gelen çabayı gösterdik. İki tane seçim yaşadık, referandum yaşadık teşkilatımızla. Hain bir darbe girişimini, 15 Temmuz gecesini, ülkemizin başkentinde, teşkilatımız ve vatandaşlarımızla birlikte yaşadık. Rabbim bir daha öyle gece yaşatmasın. Ama ömrümün sonuna kadar da o gece yaşanan direniş, vatandaşlarımızın vatan bayrak aşkıyla canlarını siper etmeleri, bizim Meclis çatısı altında biliyorsunuz Meclis\'e de giden ilk milletvekilleri, Ankara milletvekilleri olarak bizlerdik. O gece yaşananlar, daha sonra da tüm detayı ile ortaya çıkacaktır. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin ülkemizin. Gerçekten o gece Ankaralı milletvekili olduğum için de onur, gurur duydum. Bundan sonra rabbim bir daha bize hain girişimlerde sınava tabi tutmasın.\"

\"RABB\'İM CUMHURBAŞKANI\'MIZIN, BAŞBAKAN\'IMIZIN GÜCÜNE GÜÇ KATSIN\"

Zor bir coğrafyada, içeride ve dışarıda büyük mücadeleler yaşanan dönemler geçirildiğini belirten Sarıeroğlu, \"En büyük avantajımız, milletimizden aldığımız güç. Rabbim sayın Cumhurbaşkanımızın gücüne güç katsın, Başbakanımızın gücüne güç katsın. Cumhurun seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olarak 3üncü yıldönümünü hep birlikte televizyonlar başında da izledik. İnşallah ona Allah daha nice yıllar hizmet etmeye nasip etsin. Biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah bakanlığım döneminde de sahalardan vatandaşlarımızdan uzak olmayacağım\" dedi.

\"ANKARA\'DA \'KARA KIZ\' DEDİLER\"

Kendisine Ankara\'da \'kara kız\' dediklerini anlatan Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

\"İnşallah Türkiye\'de büyüklerimizin kızı olmayı, kardeşlerimizin, gençlerimizin ablaları olmayı sürdürüp, samimiyetle gönülden hizmetler yaparız inşallah. Onlar da bizlere güzel unvanlarla inşallah bunları layık görsünler diyorum. Zor bir süreçte, sorumluluğu geniş bir bakanlık. 80 milyon vatandaşlarımızın her şeyiyle üzerinde hissediyorum sorumluluğu. Talep ve beklentinin yüksek olduğu bir bakanlık. İşçilerimizin, taşeronda çalışan kardeşlerimizin, esnaflarımızın, çiftçilerimizin, işverenlerimizin, memurlarımızın yoğun beklentileri var. Bu anlamda bir denge kuracağız tabi ki. Ülkemizin mali durumu, istikrarı, 80 milyon vatandaşımızın menfaatini dikkate alarak, tüm talepler konusunda hassasiyetimizin yüksek olacağı, çözüm konusunda irademizi ortaya koyacağımız ve vicdanları, içleri rahat edecek şekilde çözüm konusunda gayret göstereceğimiz dönem olacak inşallah\"

\"KONGRE SÜRECİNE DE GİRDİK\"

Makam ve mevkilerin sınav yerleri olduğunu söyleyen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

\"İnşallah bu görevleri teslim ettiğimizde, o kapıdan çıkarken, eski hayatımıza kaldığımız yerden devam edebilir. Yine insanların içinde gururla yaptığımız iyi işlerin anıldığı bir hizmet dönemi olmasını arzu ediyorum. İnşallah Ankara\'mızın, Büyükşehir Belediyemizle birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz, Bala\'mızın sorunlarını çözmeye çalışacağız. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. Kongre sürecine de girdik. Kardeşlik hukuku ile dava bilinci içinde aynı istikamette devam edeceğiz. Bayrak yarışı içinde el ele, kol kola güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. 2019\'a güçlü bir şekilde ilerlememiz lazım. Kadın kollarımız, gençlerimiz fedakarlıkla çalıştı. Daha çok özveride sahada çalışma, fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Bunu 15 yıldır yapıyorduk. Cumhurbaşkanımız da tekrardan partimizin başına geçti. İktidar olabilmek için 50+1 gibi bir kriterimiz söz konusu olacak iktidar olabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Rabbim inşallah yolumuzu açık etsin, zorlukları da kolaylaştırsın. Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm ibadetlerimizi rabbim kabul eylesin inşallah. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı. Onu da kutluyorum. Bütün şehitlerimizi, bu vatanı, toprakları bize vatan olarak emanet eden ecdadımızı, şehitlerimizi, rahmetle anıyorum, gazilerimizi minnetle yad ediyorum, hayatta olanlara sağlık sıhhat temenni ediyorum. inşallah büyük, güçlü Türkiye yolunda, daha güçlü, daha büyük olacağız. Önümüze çıkan tüm engelleri hep birlikte aşacağız diyorum\"

ŞİKAYETLERİ DİNLEDİ

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, daha sonra pazar yerinde esnafı ve Balalıları ziyaret etti. Bazı vatandaşlar, ilçe belediye başkanının çalışmalarını eleştirirken, birçoğu da çocuklarıyla işe ve tedaviye ihtiyacı olan yakınları için yardım istedi. Bakan Sarıeroğlu da bürokratlarına sıkıntılarını not aldırdığı Balalılara, şikayetlerle yakından ilgileneceğini ve sonucun kendilerine iletileceği sözünü verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Bakan Sarıeroğlu\'nun ziyaretleri

- Bakan Sarıeroğlu\'nun AK Parti ilçe teşkilatındaki açıklaması

- Bakan Sarıeroğlu\'nun pazar yeri ziyareti

- Detaylar

Haber: Ümit KOZAN-Gökhan CEYLAN / BALA, (Ankara), (DHA)