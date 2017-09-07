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DHA ANKARA - Bakan Kurtulmuş, Gürcü Bakan Giorgadze'yle bir araya geldi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikhail Giorgadze ile görüştü

07 Eylül 2017 18:23

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikhail Giorgadze ile görüştü.
Bakan Kurtulmuş, Gürcü Bakan Giorgadze ve heyetiyle Ankara Palas\'ta öğle yemeğinin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki kültürel ve turizm iş birliğinin ele alındığı toplantıda, sürdürülen çalışmalar da gözden geçirildi.
Gürcistan heyetini Ankara\'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kurtulmuş, ziyareti anısına Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Giorgadze\'ye çeşitli hediyeler verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Karşılamadan görüntü
-Görüşmeden görüntü
-Bakan Kurtulmuş\'un Gürcü Bakan Giorgadze\'ye hediye vermesi
-Genel ve detay görüntüler

Haber: ANKARA, (DHA)
 

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