DHA ANKARA - Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine elimizden geldiği kadar destek vermeye hazırız (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılında, Meclis\'in verimli çalışması için parti olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirterek, \"Türkiye\'nin yeniden inşa ve ihyası için gayretine, uyum yasaları başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin doğasına uygun olacak tüm mevzuat değişikliği ve düzenlemesine elimizden geldiği gücümüzün yettiği kadar destek vermeye kararlı ve hazırız\" dedi.

Bahçeli, ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammının geri çekilmesine ilişkin \"Bu, memnuniyet verici bir gelişmedir. Parti olarak 27 Eylül\'de TBMM\'ye sevk edilen \'Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Tasarı\'yı titizlikle inceleyip hazırlık ve çalışmaları yapacağız\" diye konuştu.

\"KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİM OYUNU GÖRMELİ, BOZMAK İÇİN HAMLE YAPMALI\"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM\'deki toplantısında konuştu. Kuzey Irak\'ta Barzani yönetimi tarafından gerçekleştirilen \'bağımsızlık referandumu\'na ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Lideri Bahçeli, şunları söyledi:

\"Bir aşiret lideri çıkıp haddini hududunu aşarak bağımsızlıktan bahsedebilmektedir. Neymiş, bağımsızlık 16 yaşından beri hayaliymiş, sonunda ölüm de olsa hazırmış. Buradan diyorum ki tam hayal peşinde koşan peşmerge başı, kabusla tanışacak, ısrar ve inadı sürerse belasını muhakkak bulacaktır. Barzani dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayı göze almıştır. 25 Eylül referandumu Kürdistan\'ın ön çalışması, hazırlığıdır. Buna sabır göstermek gözümüzün önünde infaz fermanımızın yazılmasına sessiz kalmak mümkün değildir. 1 Ekim\'de TBMM\'nin açılış konuşmasını yapan Sayın Cumhurbaşkanının \'Sınırımızda fitne kuyusu kazdırmayız\' beyanı çok nettir.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin duruşunu özetlemektedir. 25 Eylül referandumu rüzgar değil, rezalettir, hıyanettir, felakettir, geri dönülmezse cezası da tez elden kesilmelidir. Türkiye buna mahir ve muktedirdir. Siyasi iktidarın zaman zaman çelişkili açıklamaları olsa da devletin en tepesinde sağlam bir iradenin tezahürü bizi rahatlatmaktadır. Ekonomik ambargolar konusundaki birbiriyle örtüşmeyen değerlendirmeler siyasi, askeri ve diplomatik caydırıcılık vasfımızın sulandırılması en başta bölgedeki inandırıcılığımızı sekteye uğratacaktır. Bu konularda sayın cumhurbaşkanının sözleri olumludur. Beklentimiz 22 Eylül\'de kamuoyuna açıklanan MGK kararlarının ruhuna uygun devlet politikasının jeopolitik riskleri göğüsleyecek ölçüde, milli bekayı güvenceye alacak biçimde oluşturup olgunlaştırılmasıdır. Barzani, derhal aklını başına almalıdır. Referandum tümden iptal edilmelidir. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim için çok değerlidir. Kürt kökenli kardeşlerim oyunu artık görmeli, bozmak için hamle yapmalı, inisiyatif almalıdır.\"

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin açıklamaları

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA)