DHA ANKARA - Ankara'da silahlı kavga: 5 yaralı

Ankara\'da bir otelin lobisinde başlayan ve sokağa taşan silahlı kavga da, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çankaya ilçesi Maltepe Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde yaşandı. Otel lobisinde bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Lobide başlayan silahlı kavga sokağa taştı. Kavga da B.A., Ö.F.A. ile ismi tespit edilemeyen 3 kişi ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ile ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları kendi imkanları ile bazıları ise ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

Haber:ANKARA,(DHA)

