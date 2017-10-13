DHA ANKARA - Ankara'da okul servisi ile minibüs çarpıştı; 14 yaralı

ANKARA\'da okul servisi ile panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 14 çocuk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Selçuklu Koleji\'nin öğrencilerini taşıyan 59 yaşındaki Nuri Göçmen idaresindeki 06 C 4599 plakalı minibüs, 926\'ncı cadde üzerindeki kavşakta, ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Onur Y. idaresindeki 60 HV 746 plakalı panelvan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle okul servisi yola devrildi. Kazada, okul servisinde bulunan 10 öğrenci ile panelvan minibüste bulunan sürücü Onur Y. ve 3 çocuk yaralandı. Okul servisinde bulunan öğrenciler minibüsün havalandırma kapağından dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan öğrenciler ise olay yerine gelen ailelerine teslim edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan görüntü

-Ambulanslardan görüntü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-