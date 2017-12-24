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DHA ANKARA - Ankara'da kar yağışı/EK

BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı

24 Aralık 2017 01:25

BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ankara\'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Kar yağışı dolayısıyla Başkent beyaza bürünürken özellikle Çankaya\'nın Dikmen bölgesinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı dolayısıyla yollarda kar birikintileri oluştu. Bazı EGO otobüsleri oluşan kar birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Bazı sürücüler ise rampa çıkarken zor anlar yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgelerde yollarda oluşan karları temizledi. Yağan karın tadını ise çocuklar çıkarttı. Hafta sonu olması dolayısıyla dışarıya çıkan çocuklar kar topu oynadı, doyasıya eğlendi. Başkentte kar yağışı devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediye ekiplerinin kar çalışması

-Yolda kalan EGO otobüsü

-Kar topu oynayan çocuklar

-Araçların ilerlemesi

-Detay

Haber:Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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