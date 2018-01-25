DHA ANKARA - Ankara'da göçük altında kalan 2 kişi 5 saatte kurtarıldı

ANKARA\'nın Polatlı ilçesinde bir evin ahırında yapılan su kuyusu kazı çalışması sırasında yaşanan göçük nedeniyle toprak altında kalan iki kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması ile sağ olarak kurtarıldı.

Polatlı ilçesine 20 kilometre mesafedeki Sivri Mahallesi’nde bir evin ahırında yapılan su kuyusu kazı çalışması sırasında Osman Ölmez ve Savaş Baş’ın üzerine toprak göçtü. Göçük sonrası iki kişi, yaklaşık 11 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Polatlı İtfaiyesi ekipleri toprak altında kalan Ölmez ve Baş’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, Savaş Baş’ı kısa süre içerisinde kurtararak hastaneye sevk etti. Ardından toprak altında yaşam mücadelesi veren Osman Ölmez’i kurtarmak için ise zamanla yarış başladı. Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü 5 saatlik çalışma sonucu toprak altından kurtarılan Ölmez’de sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk tedavisi yapılan Ölmez, kendisini kurtaran ekiplere sarılarak teşekkür etti.

Bu arada Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer’de Sivri Mahallesi’ne giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Kurtarma çalışmaları

-Vatandaşın kurtarılma anı

-Vatandaşın kendini kurtaran itfaiyeciyi öpmesi

-Vatandaşın ambulanstaki görüntüsü

Haber-Kamera: Metin ÖZDEMİR, Gökhan CEYLAN/POLATLI, (Ankara) (DHA)

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