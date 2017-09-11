DHA ANKARA - Akıncı Üssü davasında güldüren 'NATO' diyaloğu (1) 

DARBE girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü Harekat eski Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin\'den aldığı emirleri uçaklara ilettiği iddia edilen eski Kurmay Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz savunma yaptı. Kaygusuz\'un savunması sırasında \'NATO\' ifadesini kullanmasına tepki gösteren bir şehit yakınıyla Mahkeme Başkanı Selfet Giray\'ın diyaloğu salonda gülüşmelere neden oldu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada savunmasını yapan eski Pilot Kurmay Yüzbaşı Kaygusuz, görev aldığı birlikleri anlatırken, \'NATO\' ifadesini kullandı. Bu sırada bir şehit yakını \"NATO\'yu neden vurgulayarak, söylüyor? Bu adam NATO\'yu yardıma çağırıyor. Tekrar darbe yapmaya çağırıyor\" diye bağırdı. Bu sözler karşısında sanıklar, gülmeye başladı. Mahkeme Başkanı Giray, sanıkların gülmemesini isteyerek, \"Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bırakın NATO\'yu, NATO kimmiş\" dedi. Başkanın bu sözlerine de salonda bulunanların çoğu güldü.

Savunmasına devam eden sanık Kaygusuz, iddianamede yer alan ifadesini işkence altında verdiğini iddia ederek, kabul etmediğini söyledi. Bu ifadelerde FETÖ üyesi olduğunu kabul eden sanık Kaygusuz, savunmasında bunu da kabul etmediğini ve bu ifadenin de baskı alındığını ileri sürdü.

Pilotlara emirleri ilettiği ses kayıtlarını da kabul etmeyen sanık Kaygusuz, öğretmen pilot olduğunu ve daha önce yaptığı konuşmaların kopyalanarak, bu tapelerde kullanılmış olabileceğini iddia etti.

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Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA)