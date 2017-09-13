DHA ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ünal'dan 'iç tüzük' açıklaması: Mutabakat aranarak, yeni bir iç tüzük çalışması gerçekleşecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, iç tüzük değişikliğiyle ilgili \"Meclis Başkanlığı\'mız bütün çalışmaları, partilerin tasvibine sunacak. Bu konuda söz sahibi olan, gruplar. Meclis parti grupları da kendi tekliflerini TBMM Başkanlığı\'na sunacaklar. Bunun sonucunda diğer grupların da mutabakatı aranarak, yeni bir iç tüzük çalışması gerçekleşecek\" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ünal, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Silahlı insansız hava aracı (SİHA) tartışmasına ilişkin Ünal, \"Özellikle son günlerde, silahlı insansız hava araçları üzerinden ana muhalefet partisi bir tartışma başlattı. Maalesef Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu\'nun CHP\'si, PKK terör örgütünün sivil katliamlarına hiçbir şekilde itiraz etmezken, devletin terörle mücadelesini sivillerin öldürülmesi iftirası üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bugün geldiğimiz noktada, özellikle bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin var oluş ve yok oluş mücadelesi verdiği Sakarya Zaferi\'nin yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu bir siyasi partinin bugün geldiği duruma baktığımızda maalesef bu son derece içler acısı. O yüzden biz, CHP\'yi isimlendirirken, özellikle \'Kemal Kılıçdaroğlu\'nun CHP\'si\' ifadesi kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bu CHP, Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu CHP olamaz\" diye konuştu.

\"GÜNÜ, VAKTİ GELDİĞİNDE GEREKLİ DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK\"

Kasım ayının sonunda, 2 yıllık görev süresi dolan TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'ın yerine yeni bir ismin belirlenip belirlenmediği ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'nun Meclis Başkanlığı görevine getirileceği yönündeki haberler sorulan AK Parti Sözcüsü Ünal, \"Bunlar, bizim şu anda gündemimizde olan konular değil. Günü, vakti geldiğinde hem AK Parti grupla ilgili hem komisyon başkanlıklarıyla ilgili hem de Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili AK Parti\'nin kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır. Şu anda, herhangi bir şekilde böyle bir gündemimiz söz konusu değil\" dedi.

\"BU KONUDA SÖZ SAHİBİ OLAN, GRUPLAR\"

Meclis Başkanı Kahraman\'ın da konuya ilişkin açıklama yaptığı iç tüzükle ilgili 160 maddelik değişikliğin parti gruplarına sunulup sunulmadığı sorulan AK Parti Sözcüsü Ünal, şunları söyledi:

\"Bu, daha önce yapılmış bir çalışma. İç tüzük adaptasyonu için 26 maddelik bir hazırlık olduğunu biliyoruz. Daha öncesinde de 4 siyasi partinin katılımıyla 160 maddelik bir iç tüzük çalışması olmuştu. Meclis Başkanlığı\'mız bütün çalışmaları partilerin tasvibine sunacak. Bu konuda söz sahibi olan, gruplar. Meclis parti grupları da kendi tekliflerini TBMM Başkanlığı\'na sunacaklar. Bunun sonucunda diğer grupların da mutabakatı aranarak, yeni bir iç tüzük çalışması gerçekleşecek\"

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-AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal\'ın açıklamaları

Haber: Bahar DEMİREL / ANKARA, (DHA)