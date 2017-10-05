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DHA ANKARA - ABD Büyükelçiliği'nden 'tutuklama' açıklaması: Amerikan hükümeti, rahatsızlık duymaktadır

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği'nce, İstanbul Başkonsolosluğu çalışanının tutuklanmasına ilişkin "Amerikan hükümeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti

05 Ekim 2017 15:38

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği\'nce, İstanbul Başkonsolosluğu çalışanının tutuklanmasına ilişkin \"Amerikan hükümeti, ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır\" denildi. 
ABD Ankara Büyükelçiliği\'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter\'daki resmi hesabından yapılan açıklama, şöyle: 
\"Amerikan hükümeti, ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır. 
Biz bu iddiaların tamamen temelsiz olduğuna inanmaktayız. ABD, Amerikan hükümeti çalışanları ve Türkiye\'deki Amerikan vatandaşlarının Türk anayasası ve uluslararası yasalarla uyumlu şekilde yasal sürece tabi tutulmalarını sağlamak için Türk hükümetiyle çalışmaya devam edecektir.
On yıllardır, her iki ülkenin yerel çalışanlarının Türkiye ile Amerika arasında işbirliğini artırma çabaları, iki ülkenin de güvenliğini iyileştirmiş, iş olanaklarını kuvvetlendirmiş ve vatandaşlarımızı birbirine yakınlaştırmıştır. Çalışanlarımıza yönelik temelsiz ve kaynağı belirsiz iddialar, bizim uzun dönemli ortaklığımızı baltalamakta ve bu ortaklığın değerini azaltmaktadır.\"

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Haber: ANKARA, (DHA)
 

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