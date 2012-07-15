DGS'de dört soru iptal edildi

ÖSYM, bugün yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda kullanılan soru kitapçıklarında basımevi kaynaklı baskı bozukluğu tespit etti. Bu nedenle sınavdaki dört soru iptal edildi.

ÖSYM’nin internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

“2012-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 15 Temmuz 2012 tarihinde 130.258 adayın katılımı ile uygulanmıştır. Sınavda kullanılan az sayıda soru kitapçığında dört soruda basımevi kaynaklı baskı bozukluğu tespit edilmiştir. Bu sorular iptal edilecek ve ilgili testte cevabı bulunan tüm adayların bu sorulara doğru cevap verdikleri kabul edilerek değerlendirme yapılacaktır. Konu ile ilgili teknik ve idari inceleme başlatılmıştır.

Sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı madde analizleri tamamlandıktan sonra yayımlanacaktır.”