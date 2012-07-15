T24 LogoT24 Logo
Yaşam

DGS'de dört soru iptal edildi

ÖSYM: Sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı madde analizleri tamamlandıktan sonra yayımlanacaktır

15 Temmuz 2012 21:16

ÖSYM, bugün yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda kullanılan soru kitapçıklarında basımevi kaynaklı baskı bozukluğu tespit etti. Bu nedenle sınavdaki dört soru iptal edildi.

ÖSYM’nin internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:
 
“2012-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 15 Temmuz 2012 tarihinde 130.258 adayın katılımı ile uygulanmıştır. Sınavda kullanılan az sayıda soru kitapçığında dört soruda basımevi kaynaklı baskı bozukluğu tespit edilmiştir. Bu sorular iptal edilecek ve ilgili testte cevabı bulunan tüm adayların bu sorulara doğru cevap verdikleri kabul edilerek değerlendirme yapılacaktır. Konu ile ilgili teknik ve idari inceleme başlatılmıştır.
 
Sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı madde analizleri tamamlandıktan sonra yayımlanacaktır.”

ETİKETLER

ösymdgssoruiptal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24