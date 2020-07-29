DGS giriş belgeleri erişime açıldı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru süreci 09-17 Haziran tarihlerinde tamamlandı.

Adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlanması ardından DGS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açıldı

Açıklamada, "09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

Giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr/ adresinden erişim sağlanacak.