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Yaşam

DGP Muğla İl Başkanı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Demokratik Gelişim Partisi, AKP'den ayrılan İdris Bal tarafından kurulmuştu

24 Aralık 2014 14:24

Demokratik Gelişim Partisi’nin (DGP) Muğla İl Başkanı M.Ş. ile yanında bulunan G.K.’nin içinde bulunduğu otomobilde çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş. ve G.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir’den Muğla’ya uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube ekipleri, dün Muğla- Aydın Karayolu üzerinde önlem aldı.

DGP'nin Muğla İl Başkanı M.Ş.’nin de içinde bulunduğu otomobil, saat 11.00 sıralarında durduruldu. Narkotik köpeğinin de hazır bulunduğu aramada 270 Ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ş. ile yanında bulunan G.K. Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

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