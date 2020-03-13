Dezenfekte yapılan okulda 6 öğrenci hastanelik oldu

İstanbul Sultangazi'de yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı dezenfekte yapılan okulda 11 öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece alerjik öksürük şikayeti olduğunu aktardı.

Sultangazi Belediyesi tarafından Sultangazi Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu’nda yapılan dezenfekte işlemi sırasında 11 öğrencinin rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Okula gelen Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, şunları söyledi:

"Sultangazi Belediyesi olarak bölgemizde bulunan 60 okulda dezenfekte uygulamasını bitirdik. Bu sabah Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokuluna ekiplerimiz geldi. Diğer okullarda kullandığımız dezenfekte ilacımızı bu okulda da uyguladık. Aldığımız ihbar üzerine 11 öğrencimizin öksürdüğünü ve mide bulantısı yaşadığı söylendi. 8 ambulans buraya intikal etti. Öğrencilerimiz şu anda Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Arkadaşlarımız çocukların yanında. İki öğrenciye serum takıldı. Diğer öğrenciler tedbir amaçlı hastanede bekletiliyor. Durumları iyi. Tedbir amaçlı hastanedeler. Öğrencilerimizin bazılarının alerjik hastalıkları olabileceği bazılarının ise sabah aç okula gelmelerinden kaynaklandığı yönünde sağlık yetkililerinden bilgi aldık. AFAD geldi. 'Tehlikeli bir durum söz konusu mu? diye ölçüm yapıyor. Bütün tedbirleri alıyoruz"