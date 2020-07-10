Dezenfektan üretimi yapılan okuldaki patlamada yaralanan öğretmen hayatını kaybetti

Mersin'in Toroslar İlçesi'ndeki Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan öğretmen Ramazan Şahin bugün sabah erken saatlerde yaşamını yitirdi.

4 Temmuz'da Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nin dezenfektan üretim atölyesinde patlama meydana gelmişti. Bu sırada atölyede çalışan Kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ile Hasan Satırlı yaralanmıştı. Kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan öğretmenler hastaneye kaldırılmıştı.

Ağır yaralı olan öğretmen Ramazan Şahin bugün sabah erken saatlerde yaşamını yitirdi.