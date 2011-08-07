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Dünya

DEYR EZ ZOR KENTİNE SALDIRI BEYRUT (A,A)

07 Ağustos 2011 13:24

-DEYR EZ ZOR KENTİNE SALDIRI BEYRUT (A,A) - 07.08.2011 - Suriye askerlerinin, doğudaki Deyr Ez Zor kentine saldırı düzenlediği bildirildi. Deyr Ez Zor'da bulunan bir eylemci Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, bugün saat 04.00'te kentin dört tarafından saldırı düzenleyen Suriye güçlerinin şimdiye kadar kentteki sekiz semtin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi. Suriye'deki ayaklanmayı izleyen eylemci bir örgüt olan Yerel Koordinasyon Komiteleri de Deyr Ez Zor kentinin bazı kesimlerinin Suriye askerlerinin denetimine geçtiğini doğruladı. Saldırıda ölen ve yaralananlar hakkında açıklamada bulunulmadı.

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