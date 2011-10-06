-Dexia satışa Lüksemburg'dan başladı BRÜKSEL (A.A) - 06.10.2011 - Yunanistan'daki devasa zararı nedeniyle zora giren Belçika-Fransız bankası Dexia, iştirak satışına Lüksemburg'dan başladı. Dexia'dan yapılan açıklamada, Lüksemburg'daki ''Dexia Banque Internationale'' biriminin satışı için bir grup uluslararası yatırımcıyla görüşmelerin başladığı bildirildi. Dexia, Lüksemburg hükümetinin de katıldığı satış görüşmelerinden gelecek potansiyel teklifleri değerlendireceğini duyurdu. Belçika ve Fransa hükümetlerinin kurtarma paketi üzerinde çalıştığı Dexia'nın riskli aktiflerini Fransa merkezli yeni bir birimde toplayarak Türkiye'deki iştiraki Denizbank başta olmak üzere karlı birimlerini satışa çıkarabileceği belirtiliyor.