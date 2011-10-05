-Dexia Mons-Hainaut: 74 - Beşiktaş Milangaz: 63 İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası ön eleme turu rövanş maçında Belçika'nın Dexia Mons-Hainaut takımına 74-63 yenilerek, gruplara kalma şansını kaybetti. İlk karşılaşmada rakibini 78-70 mağlup eden siyah-beyazlı takım, rövanş karşılaşmasında rakibine 8 sayıdan fazla bir farkla mağlup olarak gruplara kalmayı başaramadı. Beşiktaş Milangaz, Avrupa'da EuroChallenge Kupası'nda yoluna devam edecek. Belçika'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 18-14 önde geçen Beşiktaş Milangaz, devreyi de 35-28 üstün tamamladı. Üçüncü periyotta rakibinin etkili oyunu karşısında potasında 25 sayı gören siyah beyazlı ekip, sadece 10 sayı bulabildi. Üçüncü periyodu 53-45 geride kapatan Beşiktaş Milangaz, karşılaşmadan 74-63 mağlup ayrıldı.