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Ekonomi

Dexia hisselerinde büyük değer kaybı PARİS (A.A)

17 Ekim 2011 20:27

-Dexia hisselerinde büyük değer kaybı PARİS (A.A) - 17.10.2011 - Fransa-Belçika ortaklığı Dexia bankasının hisseleri, Paris Borsası'nda yüzde 14'ten fazla değer kaybetti. Avro Bölgesi'nde yaşanan krizden önemli ölçüde etkilenen Dexia'nın hisseleri, Paris Borsası'nda ikinci seanstaki işlemlerde yüzde 14,41 oranında değer kaybederek, 0,59 avroya geriledi. Banka hisselerinin değer kaybetmesinde, yatırımcıların, banka ortaklarından birinin batacağına yönelik endişeleri etkili oldu.  Fransa, Belçika ve Lüksemburg, 10 Ekim'de Yunanistan'daki devasa zararı nedeniyle zora giren Belçika'nın varlık açısından en büyük bankası Dexia için kurtarma paketi konusunda uzlaşmaya varmıştı.

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