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Ekonomi

Dexia, Denizbank'ın satışı için yetki verdi İSTANBUL (A.A)

17 Ekim 2011 15:09

-Dexia, Denizbank'ın satışı için yetki verdi İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - Dexia Participation Belgique SA, Denizbank'taki hisselerinin satışı için Bank of America Merrill Lynch ve White & Case firmalarına yetki verdi. DenizBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, banka ana ortağı Dexia Participation Belgique SA'dan, DenizBank'taki hisseleri ile ilgili stratejik opsiyonların değerlendirilmesine yönelik olarak başlatılan çalışmalar için Bank of America Merrill Lynch ve White & Case firmalarına yetki verildiği bilgisinin edinildiğini bildirdi. Denizbank, 12 Ekim 2011 tarihli açıklamasında, Dexia'nın DenizBank'taki hisseleri ile ilgili stratejik opsiyonların değerlendirilmesine yönelik çalışma başlattığını duyurmuştu.

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