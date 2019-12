Dexia 3. çeyrekte1,5 milyar Euro zarar etti

Küresel finansal krizde Belçika, Fransa ve Lüksemburg'un 6,4 milyar Euro sermaye aktararak kurtardıkları bankacılık devi Dexia, 3'üncü çeyrekte 1 milyar 544 milyon Euro zarar açıkladı. Banka geçen yılın aynı döneminde 439 milyon Euro kâr etmişti.



Dexia'dan yapılan açıklamada, üçüncü çeyrek bilançosundaki zararda 2,2 milyar Euro’luk küresel finansal kriz zararının etkili olduğu belirtilerek, bunun hesaba katılmaması durumunda bankanın 647 milyon Euro kâr ettiğini bildirildi.



Banka, yeniden yapılanma planı çerçevesinde tahvil sigortası yapan New York merkezli Financial Security Assurance Inc. (FSA) birimini 722 milyon dolara satmak için nihai anlaşmaya vardığını duyurdu. Dexia, küresel krizde büyük zarar açıklayarak sermayesini eriten FSA'yı 2000 yılında 2,6 milyar dolara satın almıştı.



Belçikalı Credit Communal ile Fransız Credit Local'ın 1996 yılındaki birleşmesinden doğan Dexia'nın ana pazarları Belçika ve Fransa ile birlikte faaliyet gösterdiği Türkiye, Lüksemburg ve Slovakya'da 5,5 milyon müşterisi bulunuyor. Bankanın uzmanlık alanı olarak yerel yönetimlerin finansmanı öne çıkıyor.