'Devrimin Komutanı' öldü

Küba'da "Devrimin Komutanı" unvanlı, Fidel Castro'nun silah arkadaşı olan Juan Almeida Bosque öldü.
"Devrimin Komutanı" unvanına sahip hayatta
kalan üç liderden biri olan Juan Almeida Bosque'nin, geçirdiği kalp
krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.
Resmi
yayın organlarınca yayımlanan açıklamada, Almeida Bosque'nin "ilelebet
halkının yüreğinde ve zihninde yaşayacağı" kaydedildi.
Komünist
Parti politbüro üyesi, Devlet Konseyi başkan yardımcılarından
Bosque'nin görevleri arasında atanan büyükelçileri kabul etmek ve
yabancı konukları karşılamak bulunuyordu.
Ekinliklerde hep üniformasıyla birlikte, hastalanıp 2008'de devlet
başkanlığını bırakıncaya kadar Fidel Castro'nun yanında görülen
Bosque'nin, yeni Devlet Başkanı Raul Castro'nun da önemli
dayanaklarından biri olduğu belirtiliyor.