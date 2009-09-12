'Devrimin Komutanı' öldü

"Devrimin Komutanı" unvanına sahip hayatta kalan üç liderden biri olan Juan Almeida Bosque'nin, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ekinliklerde hep üniformasıyla birlikte, hastalanıp 2008'de devlet başkanlığını bırakıncaya kadar Fidel Castro'nun yanında görülen Bosque'nin, yeni Devlet Başkanı Raul Castro'nun da önemli dayanaklarından biri olduğu belirtiliyor.