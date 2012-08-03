Devrimci Müslümanlar isyanda: Ya Rabbi! Yalan ibadet, talan meslek olmuş

"Devrimci Müslümanlar" Ramazan ayında lüks iftarları protesto etmek için "İsyan Orucu" tutup, cuma namazlarındaki hutbelerin yetersiz olduğunu söyleyerek de alternatif cuma namazı kılarak alternatif hutbe okuyor.Okunan alternatif hutbede, ''Yalan ibadet, talan meslek olmuştur. Riya küpleri dolmuş, ve kemale erdirdiğin İslam maskesi ile gizlenir olmuştur'' dendi.

Nilay Vardar'ın Bianette yer alan haberine göre; Kendilerini "Devrimci Müslümanlar" olarak tanımlayan bir grup, Ramazan ayında lüks iftarları protesto etmek için "İsyan Orucu" tutarak alternatif cuma namazı kıldı.

Bu yıl ilk kez "Antikapitalist Müslümanlar" ile birlikte 1 Mayıs'a katılan ancak onlardan farklı bir grup olan "Devrimci Müslümanlar", yeni kurulan "Rebeze Kültür Derneği"nde bir araya gelmiş.

Grup, kendilerini "emperyalizm karşıtı" ve tüm siyasi partilerden bağımsız bir oluşum olarak tanımlıyor.

İçlerinde, tüm mezhepten ve etnik kökenden insanlar olduğunu söyleyen grupta kadınlar olduğunu da belirttiler; ancak aralarındaki tek kadın konuşmak istemedi.

Geçen hafta Şişli Camisi'nde namaz kılan grup, hutbe okumak istediğinde tepki çekince "Yeryüzü mesciddir" diyerek açık havada namaz kılmaya karar vermiş.

Grup önce Taksim Gezi Parkı'nda, içlerinden bir kişinin ezan okumasıyla cuma namazı kıldı. Ardından cuma hutbesini okudular.

'İslam özünden saptı'

Halka şeklinde oturup sohbete başlayan grup, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mehmet Lütfü, İslam'ın özünden saptığını dayanışma ve yardımlaşma yeri olan camilerde bunun yerine getirilmediğini, cuma namazından sonra yapılan hutbelerin yetersiz olduğunu söylüyor.

Aydın Altay da, Türkiye'de ve dünyada bu kadar savaş varken, sokakta birçok çocuk açken cuma namazı hutbelerinde "Oruçluyken sakız çiğnemek günah mıdır" gibi "anlamsız ve gereksiz" sohbetler edildiğini belirtiyor.

Grup, isyan oruçlarında sadece su ve hurma yiyiyor.

Ramazanda yapılan lüks iftar sofralarının oruç tutmanın özüne aykırı olduğunu belirten Altay, "Ramazan ayında kapitalist sınıfın, emekçi sınıf üzerindeki baskısına dikkat çekmek için bu oruçları başlattık. Asgari cüretin 750 lira olduğu bir ülkede, 70 liraya iftar menüsü yapmak ne demek" diye konuştu.

Hükümetin Beşar Esad'a akıl verirken kendi ülkesindeki zulümleri göz ardı ettiğini söyleyen Altay, geçtiğimiz günlerde Alevi bir aileye yapılan linç girişimini de kınadı.

"Diyanetin kaldırılması gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Mehmet Lütfü, insanların inançlarını yerine getirme şekline Diyanet'in karar veremeyeceğini söyleyerek kaldırılması gerektiğini savundu.

Grup, herkesi akşamki "lüks olmayan" iftara davet etti.

Alternatif hutbe

Okunan alternatif hutbeden bölümler:

"Yeryüzünün nimetlerinin etrafını çevirenlere zühd, hakkı gasp edilenlere kelam, ve küskünlere selam ihsan eyle.

"Ya Rabbi! Bozguncular müşerref, zalimler mümin, mescidler dırar, kubbeler altın, mihraplar gümüş olmuştur. Yalan ibadet, talan meslek olmuştur. Riya küpleri dolmuş, ve kemale erdirdiğin İslam maskesi ile gizlenir olmuştur.

"Mülk Allah'ındır. İzzet Allah'tandır. O'nun dışında bir malik yoktur. O, tüm nimetleri kulları için yaratmıştır. Ve kullarının istifadesine sunmuştur. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

"Emperyalizmin kuşatması altındaki beldelerde yaşayan kardeşlerimizin ayaklarını sabit kıl. Onları zulme uşaklık etmekten koru. Yanıbaşında kardeşi can çekişirken, zulme uşaklık edenlere lanet eyle."