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Devrimci Liseliler'den polise 1 Nisan şakası!

Polis barikatını aşacaklarını belirten eylemci grubun polislere doğru koşarken açtıkları 'Bir Nisan Şakaaa' yazılı döviz hem polisleri hem de eylemi izleyenleri gülümsetti

01 Nisan 2012 19:33

Sekiz yıllık kesintisiz eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran kanunu ve YGS'yi protesto eden grubun polise yaptığı 1 Nisan şakası hem eylemi izleyenleri hem de polisleri güldürdü.

 
''Devrimci Liseliler'' üyesi bir grup genç, Yüksel Caddesi'nde YGS ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunu protesto etti. ''Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyoruz'' yazılı döviz açarak taleplerini içeren sloganlar atan gençler, Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyeceklerini söyledi. 
 
Bunun üzerine polis yasa dışı olacağını belirttiği yürüyüşe engel olmak için caddenin çıkışına barikat kurdu. Kendilerine kimsenin engel olamayacağını ifade eden eylemciler, polis barikatını koşarak aşacaklarını belirtti. 
 
Sloganlar atarak barikata doğru koşan gençler barikatın önüne geldiklerinde durup ''1 Nisan Şakaaa'' yazılı dövizi açtı. Eylemcilerin bu hareketi hem barikattaki polisleri hem de eylemi izleyen vatandaşları gülümsetti.
 
Eylemin ardından grup adına yapılan açıklamada, ''İnsanların şakalar yaptığı 1 Nisan'da arkadaşlarımız trajikomik bir sınava girdiler'' denilerek YGS protesto edildi.
 
Bu arada, eylem sırasında kendilerine laf atan gençlerle eylemciler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Laf atan iki genç, polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
 

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