-''DEVRİMCİ KARARGAH''TA İLK DURUŞMALAR NİSAN'DA İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında açılan davanın ilk duruşmaları, 13 ve 15 Nisan 2011 tarihlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde yapılacak. Avcı'nın da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 22 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi oy birliğiyle kabul eden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip incelemesi sonucunda davanın ilk duruşmalarının 13 ve 15 Nisan 2011 tarihlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde yapılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, ''Devrimci Karargah'' adlı silahlı terör örgütünün varlığı, yapısı, varsa eylemleri konusunda detaylı bilgilerin istenilmesi için İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına yazı yazılmasını da kararlaştırdı. Avcı'nın da aralarında bulunduğu 14 tutuklu şüphelinin, ''terör örgütü üyesi'' olduklarına ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması ve devam etmesi ile atılı eylemin CMK'nın 100. maddesinin 3. fıkrasında sayılan suçlardan olması dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Devrimci Karargah Örgütü'' davası dosyasının bir örneğinin dijital ortamda istenmesine hükmetti.