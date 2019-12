-DEVRİMCİ KARARGAH'TA İKİ TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' üyesi oldukları öne sürülen 8'i tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Zafer Kaygın ile Cenk Büyükkahraman tahliye edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Özgür Dinçer, Cemal Bozkurt, Fatih Aydın, Necdet Öztürk, Ergin Öncü, Ulaş Erdoğan, Cenk Büyükkahraman ve Zafer Kaygın ile kimi tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan Cemal Bozkurt, savunmasına ilişkin bir şey söyleyemeyeceğini, fakat esasa ilişkin yazdığı metni okumak istediğini söyledi. Bozkurt'un bu isteğine izin veren Mahkeme Başkanı Nurettin Can, savunmasını da yapması gerektiğini söyleyerek, ''Sonra, tutuklamalar uzun sürüyor diye serzenişte bulunuyorsunuz'' dedi. Dilekçesini okuyan Cemal Bozkurt, devrimcilerin ezilenlere ve emekçilere birer öcü gibi sunulduğunu ve bir ülkedeki egemen anlayışın devrimcileri sindirmek için türlü eylemlere başvurduğunu savundu. İlk kez savunma yapan tutuksuz sanıklardan Ozan Eryılmaz da hiçbir şeyle ilgisinin olmadığını, Ulaş Erdoğan'ı İskender Erdoğan adıyla iş arkadaşı olarak tanıdığını, siyasi ve ideolojik hiçbir düşüncesinin bulunmadığını ve Ulaş Erdoğan'ın da örgütle bağlantısını bilmediğini savundu. Duruşmada söz alan ve suçla ilgisi olmadığını savunan tutuklu sanıklardan Necdet Öztürk'ün, diğer sanıklara dönerek, ''Hayatını bir hiç yüzünden harcayan bu insanlar...'' ifadesini kullanmasına tepki gösteren sanıklardan Cemal Bozkurt, ''Sensin hiç. Sus'' dedi. Duruşmaya dinleyici olarak katılan Necdet Öztürk'ün eşinin de ''Sizin yüzünüzden bütün ailemiz mahvoldu'' diye bağırması üzerine Bozkurt, bu kez de ''Dünya mahvolmuş, sizin ailenizi kim ne yapacak? Senin acının sorumlusu ben değilim, bu devlettir'' şeklinde konuştu. Mahkeme Başkanı Nurettin Ak'ın uyarısıyla Necdet Öztürk'ün eşi duruşma salonundan dışarı çıkarılırken, sanık Necdet Öztürk ile Cemal Bozkurt kısa bir süre daha tartıştı. Bozkurt, Öztürk'e, ''Bize küfrediyorsun, şu an burada devlete yalakalık yapıyorsun'' dedi. Başkan Ak, Öztürk'ün savunmasını okumasına izin vermeyerek, yazılı savunmasını mahkeme heyetine sunmasını istedi. Savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Zafer Kaygın da örgüt ile siyasi anlayışının tamamen zıt olduğunu ve sanıklardan Cemal Bozkurt'un aksine, şiddeti asla tasvip etmediğini belirterek, ''Silahlı mücadeleye inanmayan bir gencim. İlerici Gençler Derneğinin genel başkanıyım. Ulaş Erdoğan'ı tanıdığımda, örgütsel yapısı hakkında hiçbir bilgim yoktu. Solcu olduğunu biliyordum. Derneğe geldiği için tanışıyoruz'' dedi. Duruşmada tanık olarak 2 gümrük muhafaza memuru ile sanık Necdet Öztürk'ün evinde temizlik işlerini yapan bir kadın dinlenildi. Temizlik işleriyle uğraşan tanık Necla Bayram, 10 yıla yakın bir süredir Necdet Öztürk'ün evinde çalıştığını ve çatışmadan 15 gün önce, Öztürk ailesinin evinin Ataşehir'den Bostancı'ya taşındığını anlattı. Necla Bayram, ''Orhan Yılmazkaya'yı da 2 senedir tanıyorum. Her normal insan gibi kahvaltı hazırlardı. Öztürk, buna birkaç kere, 'Git, kendine ev kur' dedi. Yılmazkaya da 'Benden size zarar gelmez' dedi'' diye konuştu. Tutuklu sanık avukatları, müvekkillerinin tahliye edilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Zafer Kaygın ile Cenk Büyükkahraman'ı, tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliye etti. Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 11 Ağustos'a erteledi. -İDDİANAMELER- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ilk iddianamede, sanıklar Fatih Aydın, Cemal Bozkurt, Özgür Dinçer ve İbrahim Şimşek hakkında ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma'' ve ''kasten adam öldürme'' suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan 9 ay ile 300'er yıl arasında değişen hapis cezaları istenmişti. Sanıklar Mehmet Yeşiltepe, Ergin Öncü, Abdülselam Sultan, Muhammet Çetin, Süleyman Gürkan Anıl, Mustafa Aşula, Nail Arıkan, Necdet Öztürk, Sevim Öztürk, Melek Seven, Ceren Sütlaş ve Metin Akdemir hakkında da 7,5 ila 36'şar yıl arasında değişen hapis cezalarının istendiği iddianamede, sanıklardan Aylin Duruoğlu'nun da ''örgüt üyeliği'' suçundan 7,5 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık tarafından hazırlanan diğer iddianamede ise tutuklu sanıklardan Ulaş Erdoğan'ın, ''Devrimci Karargah terör örgütü yöneticisi olma'' suçundan 15 ila 22,5 yıl, ''sahte nüfus cüzdanı ve sahte pasaport kullanma'' suçundan 6 ila 15 yıl ve ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, kaydetme'' suçundan da 2 yıl 3 ay ila 9 yıl arasında olmak üzere toplam 23 yıl 3 ay ila 47.5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istenmişti. Diğer tutuklu sanıklar Cenk Büyükkahraman, Zafer Kaygın ve Gökhan Aydın hakkında ''Devrimci Karargah terör örgütü üyesi olma'' ve ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, kaydetme'' suçlarından 9 yıl 9 ay ila 24'er yıl arasında hapis cezaları istenen iddianamede, 4'ü tutuklu 14 sanık hakkında da ''Devrimci Karargah terör örgütü üyesi olma'' suçundan 7,5 ila 15'er yıl arasında değişen hapis cezaları talep edilmişti.