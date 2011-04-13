-''DEVRİMCİ KARARGAH''TA ARBEDE İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri öne sürülen tutuklu eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 22 kişinin yargılandığı dava dosyası İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasıyla birleştirildi. Duruşmada karara tepki gösteren sanıklar ile jandarmalar arasında arbede çıktı İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu'nun, dava dosyasının İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava ile birleştirmesine ilişkin kararını okumaya başlaması üzerine sanık avukatlarından Bahattin Özdemir, cübbesini heyetin bulunduğu kürsünün önüne atarak, ''Ben sizin kararınızı dinlemiyorum'' dedi. Mahkeme Başkanının kararı okumaya devam etmesi üzerine, bu kez diğer sanık avukatları da ''Sizin kararınızı dinlemiyoruz'' diyerek müdahale etti. Başkan Yılmazabdurrahmanoğlu'nun, avukatların tepkilerini tutanağa geçirdiği sırada sanık avukatlarının çoğu dışarıya çıktı. Bu sırada sanıkların büyük bölümü de ayağa kalkarak, ''Yaşasın devrim ve sosyalizm'', ''Hücreler bizi yıldıramaz'' ve ''İnsanlık onuru işkenceyi yenecek'' şeklinde slogan atmaya başladı. Jandarmanın müdahale ettiği sanıklar ile jandarma arasından arbede yaşandı. BDP Milletvekili Akın Birdal da mahkeme heyetine yönelik olarak ''Nedir bu rezalet?'' diye bağırdı. Arbede nedeniyle Başkan Yılmazabdurrahmanoğlu, kararı okumaktan vazgeçti. Dava dosyasının İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ''Devrimci Karargah Örgütü'' davasıyla birleştirilmesine ilişkin kararın yer aldığı tutanak duruşma salonunda bulunan avukatlara verildi.