-''DEVRİMCİ KARARGAH''DA 8 TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' davasında tutuklu sanıklardan 8'i tahliye edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, verilen aranın ardından alınan ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, Ergin Öncü, Kemal Hamzaoğlu, Günay Kubilay, Oğuzhan Kayserilioğlu, Rıdvan Turan, Ulaş Bayraktaroğlu, Ecevit Piroğlu ve Özgür Cafer Kalafat'ın, üzerlerine atılı suç vasfının değişme ihtimalini ve tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi.