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Devrimci Karargah'a 4 gözaltı!

İstanbul'da, Devrimci Karargah terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

01 Ağustos 2011 03:00

T24 - İstanbul'da, Devrimci Karargah terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Devrimci Karargah örgütüne yönelik çalışmalarını sürdüren İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, takibe aldıkları örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında avukat Özcan K'nin de bulunduğu 4 kişi örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Bu kişilerin üzerlerinde ve bulundukları ev ile iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, CD ve çok sayıda belge ve doküman da ele geçirildi.

İstanbul'da eylem hazırlığı planı içerisinde oldukları öne sürülen zanlıların, emniyetteki sorguları sürüyor.


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