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''DEVRİMCİ KARARGAH ÖRGÜTÜ'' OPERASYONU ANKARA (A.A)

21 Eylül 2010 20:34

-''DEVRİMCİ KARARGAH ÖRGÜTÜ'' OPERASYONU ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden birinin Ankara'da yaşayan A.T. olduğu bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu bazı illerde ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden birinin Ankara'da ikamet eden A.T. olduğu belirtildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sincan'da gözaltına alınan A.T'nin İstanbul'a götürüldüğü kaydedildi.

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