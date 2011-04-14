Devrimci Karargâh duruşmasında adliyede olaylar çıktı

T24

Avukatlar kararı dinlemedi

Mahkeme başkanına dosya fırlatıldı

Karar okunmadı

Dışarıda çatışma!

3 polis yaralandı

Polisten gaz bombası

Arslan: Avcı'ya her zaman kefilim

Bir grup binaya girmeye çalıştı

Taş ve sopaya gazla karşılık

Hâkim ve savcılar adliyede mahsur kaldı

Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, ''Devrimci Karargah Örgütü'' üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla 22 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşmasına katılmak üzere tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Avcı, savcı ve hakimlerin kullandığı Çırağan Caddesi üzerindeki kapıdan binaya alındı. Diğer tutuklu sanıklarından da adliyeye ulaşmasının ardından duruşma başladı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 22 sanıklı davanın diğer ''Devrimci Karargah Örgütü'' davasıyla birleştirilmesine karar verdi.İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu'nun, dava dosyasının İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile birleştirmesine ilişkin kararını okumaya başlaması üzerine sanık avukatlarından Bahattin Özdemir, cübbesini heyetin bulunduğu kürsünün önüne atarak, ''Ben sizin kararınızı dinlemiyorum'' dedi.Mahkeme Başkanının kararı okumaya devam etmesi üzerine, bu kez diğer sanık avukatları da ''Sizin kararınızı dinlemiyoruz'' diyerek müdahale etti.Başkan Yılmazabdurrahmanoğlu'nun, avukatların tepkilerini tutanağa geçirdiği sırada sanık avukatlarının çoğu dışarıya çıktı. Bu sırada sanıkların büyük bölümü de ayağa kalkarak, ''Yaşasın devrim ve sosyalizm'', ''Hücreler bizi yıldıramaz'' ve ''İnsanlık onuru işkenceyi yenecek'' şeklinde slogan atmaya başladı.Jandarmanın müdahale ettiği sanıklar ile jandarma arasından arbede yaşandı. Bu arada avukatların hazırladığı savunma dosyası mahkeme başkanına fırlatıldı.BDP Milletvekili Akın Birdal da mahkeme heyetine yönelik olarak ''Nedir bu rezalet?'' diye bağırdı.Arbede nedeniyle Başkan Yılmazabdurrahmanoğlu, kararı okumaktan vazgeçti.Dava dosyasının İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ''Devrimci Karargah Örgütü'' davasıyla birleştirilmesine ilişkin kararın yer aldığı tutanak duruşma salonunda bulunan avukatlara verildi.Mahkeme salonunda bunlar yaşanırken, adliye önünde gösteri yapan grup polisin müdahalesiyle dağıtıldı.Duruşma salonlarının bulunduğu bölümünün önünde toplanan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi yaklaşık 150 kişilik grup, dövizler taşıyarak slogan atmaya başladı.Bunun üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, adliye binası önündeki barikatların arkasında toplanıp kalkanlarını kaldırarak önlem aldı.Göstericilerden bazılarının ellerindeki döviz ve flamaların sopalarıyla polislere vurması üzerine arbede yaşandı. Çırağan Caddesi üzerinde toplanan diğer bir gruptan bazı kişiler de polislere sert cisimler fırlattı.Duruşma salonlarının önündeki grup, daha sonra binanın Çırağan Caddesi'ndeki kapısının önünde bulunan diğer gruba katıldı. Gruptakiler, tutuklu sanıkların çıkışlarını beklemeye başladı.Burada da bazı kişiler polislere sert cisimler fırlattı. Göstericilerin attığı sert cisimlerin isabet etmesi sonucu yaralanan 3 polis memuru ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Duruşma salonundaki arbede nedeniyle bazı tutuklu sanıkların Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sanıklar, cezaevi ring araçlarına bindirildi.Polislerin, Çırağan Caddesi'ni trafiğe kapatıp göstericileri bir tarafa toplayarak güvenlik önlemi almasından sonra cezaevi ring araçları adliyeden ayrıldı.Çevik Kuvvet ekipleri, daha sonra uyarılara rağmen dağılmayan gruba gaz bombası atarak müdahale etti. Beşiktaş İskele Meydanı'na doğru dağılan gruptan bazı kişiler polis araçlarına zarar verdi.Bu arada, kullanılan gazdan bazı adliye personeli, adliyede görevli polisler ve çevredeki vatandaşlar da etkilendi.Bu arada, TBMM İnsan Hakları Komisyonunun üyesi CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, BDP milletvekilleri Akın Birdal ile Sebahat Tuncel, Tunceli bağımsız milletvekili adayı sanatçı Ferhat Tunç, Mersin bağımsız milletvekili adayı Ertuğrul Kürkçü, ve Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan da duruşmayı izlemek için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’ndeydi.Emin Arslan, basın mensuplarının soruları üzerine ''Hanefi Avcı gibi bir insana bırakın Türkiye'de dünyada herkesin kefil'' olacağını söyledi.''Siz kefil misiniz?'' şeklindeki soru üzerine Emin Arslan, ''Ben her zaman kefilim. Kime sorsanız, herkes de Hanefi Avcı'ya kefildir'' dedi.Devrimci Karargah terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın ilk kez hakim karşısına çıktığı dava sonrasında olaylar çıktı.Sanıklara destek için adliye önünde bekleyen grup, kararın duyulmasıyla polis barıkatını aşarak binaya girmeye çalıştı.Üç polisin yaralandığı arbede yatıştırıldı ancak sanıklar adliyeden çıkarılırken grup yeniden adliye binasına girmeye çalıştı.Adliye içine sopa ve taş atan gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Ancak göstericiler, atılan biber gazını alıp tekrar polislerin üzerine attı. Adliyedeki polis noktasının üzerine düşen gaz bombasından polisler ve gazeteciler etkilendi. Adliye önündeki olaylar nedeniyle Çırağan Caddesi zaman zaman trafiğe kapandı.Öte yandan 17.00’de servisle adliyeden ayrılacak olan hakim ve savcılar, göstericilerin yolu kapatması nedeniyle adliyeden ayrılamadı. Yaklaşık 1 saat adliye bahçesinde ya da odalarında bekleyen hakim ve savcılar, müdahalenin ardından adliyeden ayrılabildi.