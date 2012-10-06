Devrimci Karargâh davasında 4 tahliye

Devrimci Karargâh davasında 3.5 yıldır tutuklu yargılanan Necdet Öztürk, 11 aydır tutuklu olan Türkiye Gerçeği yazarı Mehmet Güneş ile Emrol Pamuk, Vedat Yıldız tahliye edildi. Davada, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile birlikte 7 tutuklu sanık kaldı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 15. oturumunda ilk söz hakkı diğer sanıklardan ayrı olarak salona getirilen tutuklu sanık Hanefi Avcı’ya verildi. Tahliye talep eden Avcı, “Bu dava siyasi bir dava. Suçsuz olduğumu siz benden daha iyi biliyorsunuz” dedi. Avcı, talebini sunduktan sonra salondan çıkarıldı. Mehmet Güneş’in avukatı Ercan Kanar, her sayfasında delil olarak kullanılamaz yazan MİT raporunun dosyadan çıkarılmasını istedi. Mehmet Güneş’in 11 aydır tutuklu olduğunu, 25 yıllık sosyalist kişiliğinin bu dava ile kriminalize edildiğini dile getiren Kanar, “Güneş bu davada düşünce ve inançlarından dolayı sanıktır. Gerçekten bir hukuk devletinde yaşasak bu tür iddianameleri hazırlayan savcılar görevlerinden alınır” diye konuştu.

Bostancı’da Orhan Yılmazkaya’nın polislerle çatışmaya girdiği evin kiracısı, kaptan Necdet Öztürk’ün avukatı Salim Şen de “Necdet Öztürk, Orhan Yılmazkaya’yı eski eşinin sevdiği bir okul arkadaşı olması nedeniyle tanıyor. Ev aradığını öğrenince yardımcı olmak istiyor. Yılmazkaya’yı iyi huylu bir kişi olarak tanıyor. Bu tarz eylemler içinde olduğunu da bilmiyor. Çatışma sırasında Ukrayna’da. Olayın kendi evinde olduğunu öğrenince de kendisi ifade vermek için Emniyet’e geliyor. Çatışmadan 1 gün önce gittiği ülkeden suçlu olsa neden gelsin” diye konuştu.

Mahkeme, son Devrimci Karargâh iddianamesinde atıf yapıldığı gerekçesiyle MİT raporunu dosyadan çıkarmadı. Raporun delil olarak dikkate alınıp alınmayacağı kararla birlikte değerlendirilecek. Dosya esas hakkındaki görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına verildi. Davada 4 sanık tahliye edildi. Hanefi Avcı ve diğer 6 sanık ise tutuklulukları makul süreyi aşmadığı, kaçma ve kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tahliye edilmedi. Mahkeme, MİT görevlisi Murat Şahin hakkındaki soruşturmanın akıbetini de soracak.