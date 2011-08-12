Devrimci Karargah davası olaylı başladı

T24 - Duruşmada bir izleyicinin cep telefonu çaldı. Cep telefonun melodisinin ‘mehter marşı’ olması salondaki diğer seyirciler ve sanıkların tepkisine neden oldu.

Örgüt yöneticiliği ile suçlanan tutuklu sanık Ulaş Erdoğan, “Bir bu eksikti faşizmin propagandasını yapıyorlar" diye bağırdı.



Devrimci Karargah terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ikinci kez hakim karşısına çıktı. 20’si tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında ‘mehter marşı’ gerginliği yaşandı.



İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bir izleyicinin cep telefonu çalmaya başladı. Cep telefonun melodisinin ‘mehter marşı’ olması salondaki diğer seyirciler ve sanıkların tepkisine neden oldu. En sert tepkiyi ise davanın sanıklarından ve örgüt yöneticiliği ile suçlanan tutuklu sanık Ulaş Erdoğan gösterdi. Cep telefonunun mehter marşı melodisi ile çalması üzerine Erdoğan, “Bir bu eksikti faşizmin propagandasını yapıyorlar" diye bağırdı.



Duruşma kapısı yumruklandı



Duruşmanın 13.00’te başlayacağının bildirilmesine rağmen 45 dakika geç başlamasına, duruşma için bekleyenler tepki gösterdi. Bazı sanık yakınları bekletilmeyi alkışlarla protesto ederken bazıları da duruşma salonunun kapısını yumrukladı ve tekmeledi.





Duruşma salonuna girişte izdiham yaşandı



Mahkeme salonuna sanık yakınları 13.45’te alınmaya başladı. Ancak salona girişte izdiham yaşandı. Duruşma mübaşirinin önce avukatların salona alınacağını bildirmesi üzerine bazı sanık yakınları buna tepki gösterdi. Salonun yetersiz olması nedeniyle tüm sanık yakınlarının içeri alınmayacağının belirtilmesinin ardından bazı sanık yakınları da bağırarak salonun kapısındaki polise ve mübaşire tepki gösterdi. Avukatlarının salona alınmasının ardından polisin bazı yabancı gazetecileri içeri alması üzerine, adliyede görevli gazeteciler de salona girmek istedi. Ancak polis önce gazetecileri ‘yer yok’ gerekçesiyle almak istemedi. Daha sonra yabancı gazetecilerin alınmasının ardından adliyede görevli gazeteciler içeri alındı.





Avukat Kanar: Yargılanmanın kirlerden arınması için...



Duruşmada ilk olarak sanık avukatlarından Ercan Kanar söz aldı. Salondaki 25 avukat adına konuştuğunu belirten Kanar, “Yargılamanın kirlerden arınması için taleplerimiz varö diyerek İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Hanefi Avcı’nın sanıkları arasında olduğu dava ise ana Devrimci Karargah davasını birleştirmesi kararını eleştirdi. Dosyadaki bazı delillerin hukuka aykırı olarak elde edildiğini belirten Kanar, savunmalar alınmadan önce bu delillerin dosyadan çıkarılmasını istedi.





Avukat Uçarcı:Hukuka aykırı deliller dosyadan çıkarılsın



Daha sonra söz alan Hanefi Avcı’nın avukatı Refik Ali Uçarcı, yasadışı delillerin dosyadan çıkarılmasını isteyerek, “Müvekkilimin aramadan 28 gün önce boşalttığı işyerinde kasetler çıktı. Bunlar hukuka aykırı delildir. Müvekkilimin 3 ruhsatlı silahı, iddianamede ruhsatsız olarak gösterildiö dedi. Mahkeme ise avukatların bu taleplerini reddetti.





Milletvekilleri izledi



Öte yandan duruşmayı eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, milletvekilleri Sebahat Tuncel, Akın Birdal, Ertuğrul Kürkçü de izledi. Duruşmayı izlemeye gelen Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise salona kalabalıktan giremediği için adliyeden ayrıldı.







