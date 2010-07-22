-DEVRİMCİ 78'LİLER'DEN SİYASİLERE ELEŞTİRİ ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Devrimci 78'liler Federasyonu, gelinen süreçte 12 Eylül döneminde idam edilen Erdal Eren ve Necdet Adalı'nın isimlerinin anılması dolayısıyla politikacıları eleştirdi. Ankara 78'liler Derneği Başkanı Hüseyin Esentürk, Kızılay'daki Mülkiyeliler Birliğinde düzenlenen toplantıda, federasyon adına yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki konuşmasını federasyon üyelerince dehşetle izlendiklerini ve sahici olmayan bir atmosfer yaratıldığını savundu. Sonuçta 12 Eylül'de yapılacak referandumun işaret edildiğini ve evet oyu istendiğini iddia eden Esentürk, AK Partinin referandum propaganda profilinin de çizilmiş olduğunu öne sürdü. Erdal Eren'in, Necdet Adalı'nın ''kirli politikalara karıştırılmamasını'' isteyen Esentürk, bu tür politikalardan herkesi men ettiklerini söyledi. Esentürk, bir gazetecinin Anayasa değişikliğiyle ilgili sorusu üzerine, 12 Eylül Anayasa'nın tümden çöpe atılması gerektiğini düşündüğünü, bu yüzden Anayasa'nın bir yerinde ''tadilat yapılmasının kendilerini kesmediği'' görüşünü ifade etti. Bu arada, şair Mehmet Özer de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde, 1 Eylül'den 15 Eylül'e kadar sürecek, 12 Eylül döneminde, öncesi ve sonrasında çekilen fotoğrafların, karikatürlerin yer aldığı sergilerin açılacağını bildirdi. Dönemi anlatan belgesel gösterimlerinin yapılacağını ve başka etkinlikler de düzenleneceğini anlatan Özer, daha sonra Erdal Eren ve Necdet Adalı'nın ailelerine yazdığı mektupları okudu.