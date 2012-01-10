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Devrimci 78'liler Federasyonu imamların peşine düştü

Devrimci 78’liler Federasyonu, cezaevlerinde darbeyi İslami gerekçelerle temellendiren imamların peşine düştü.

10 Ocak 2012 02:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - 12 Eylül soruşturmasının süratle tamamlanıp iddianamenin hazırlanmasında özel yetkili savcılığa verdikleri belgelerle kolaylık sağlayan Devrimci 78’liler Federasyonu, cezaevlerinde darbeyi İslami gerekçelerle temellendiren imamların peşine düştü. Federasyon sözcüsü Hüseyin Esentürk T24’e, “Sıkıyönetim ya da komutanlar tarafından görevlendiren imamların cezaevinde yaptıkları bir anlamda darbeye yardım ve yataklıktır” dedi. Devrimci 78’liler, hazırladıkları ‘imam’ dosyasını iddianamenin kabul edilmesinden sonra dava aşamasında mahkemeye sunacaklar.



‘Ateizm kötü’


İmamların cezaevinde dini eğitim vermeye kalkıştıklarını anlatan Esentürk, “Bu eğitimi vermeye kalkarken bir yanda da darbenin ve sıkıyönetimin gerekçesini İslami temelle açıklamaya çalışıyorlardı. İslami kuralları öğretmeye kalkan imamlar, İslamiyet överken, Ateizmi, Hristiyanlığı diğer dinleri kötülediler.”



‘İmamların isimleri var’


“Biz, bu imamların demokrasiye ve halka karşı suç işlediklerini düşünüyoruz. 12 Eylül bir örgütse, bunların da yardım ve yataklık suçundan yargılanmalı lazım. Biz, yargılanmalarını istiyoruz. Bazı cezaevlerinde görev yapan imamların isimleri var. Tümünü kapsayan listeyi yakında oluştururuz.”


Anayasa değişikliğinden sonra darbe soruşturmasını başlatan Ankara Özel Yetkili Savcılığı iddianameyi hazırlayarak mahkemeye sunmuştu. İddianame, 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce incelenecek. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen Özel Yetkili Savcılık, 12 Eylül darbesini yapanlar için, "Halkın vergileriyle alınmış ve yurt savunması için kendilerine devdi edilmiş silahları kullanarak cebren ülke yönetimine bütünüyle el koymuşlardır."





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