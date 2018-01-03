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Dünya

Devrim Muhafızları isim vermeden Ahmedinejad'ı suçladı

Ekber Karabağ / Tahran, 3 Ocak - İran Devrim Muhafızları Komutanı, ülkede yedi gündür devam eden protesto gösteri için isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı suçladı

03 Ocak 2018 20:08

Ekber Karabağ / Tahran, 3 Ocak - İran Devrim Muhafızları Komutanı, ülkede yedi gündür devam eden protesto gösteri için isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad\'ı suçladı.
Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, gösterilerin başlamasında \"eski bir yetkili\" olarak tanımladığı kişinin parmağının olduğunu öne sürdü.
Caferi,\" Son günlerdeki olaylar, devrimin temel ilkelerini hedef alan bu kişiye bağlı sitelerin çağrısı üzerine çıktı\" dedi.
Tümgeneral Caferi, söz konusu yetkilini ismini zikretmezken, ülke medyası Ahmedinejad ismi üzerinde odaklandı.
Caferi, \" Güvenlik kurumları bu konuyu araştırıyor,  bu kişinin dâhil olduğu doğrulanırsa gerekli işlemler yapılacak\" dedi.
İran Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad,  ülkedeki protesto gösterileri başlamadan önce, sık sık ülke yönetimi ve yargı kurumunu sert ifadelerle eleştirmişti.
Devrim Muhafızları olaylara üç ilde müdahil olduk
Tüm General Caferi ayrıca ülkedeki protesto gösterilerini kontrol etmek için kendisine bağlı birliklerin sadece üç ilde hem de kısıtlı olarak müdahil olduğunu sözlerine ekledi. Caferi, bu illerin İsfahan, Lorestan ve Hemedan olduğunu kaydetti.
Ülkedeki olaylar için \" fitne\" benzetmesinde bulunan Caferi, \" Güvenlik güçleri hazırlıklı olmasaydı bu fitnenin şiddeti çok daha geniş olurdu\" dedi.
Protesto gösterilerinde tutuklanan bazı kişilerin İran karşıtı güçler tarafından eğitildiğini öne süren Caferi, olaylar sırasında Devrim Muhafızları\'na bağlı Besic Milis Gücü\'ne bağlı iki kişinin biri av tüfeği ve diğeri bıçaklanarak öldürüldüğü söyledi.

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