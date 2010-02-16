'Devrim muhafızları hükümeti ele geçirmeye çalışıyor'

T24 - Hillary Clinton, İran'da devrim muhafızlarının hükümeti ele geçirmeye yaklaştığını söyledi. Bunun üstüne gözler Ahmedinejad'ın da zamanında üyesi olduğu devrim muhafızlarına çevrildi.





ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Katar'da yaptığı bir konuşmada, İran'da devrim muhafızlarının artık hükümeti ele geçirmeye yaklaştığını ve ülkenin askeri bir diktatörlüğe doğru ilerlediğini söyledi.



Bunun üzerine gözler, İran'da devrimin bekçileri olarak bilinen "Devrim Muhafızları"na çevrildi.



Devrim Muhafızları, İran'ın resmi ordusundan sayı olarak daha geride, ancak güç olarak kesinlikle önde. Çünkü Devrim muhafızlar, yani Pasdaran sadece ordu değil, aynı zamanda birçok firmaya sahip olan bir şirket gibi de işliyor. Ve tüm ülke genelinde rejimin bir kolu, bir uzantısı gibi hareket ediyorlar.



Devrim Muhafızları 5 Mayıs 1979'da Ayetullah Humeyni tarafından, Şah ordusunu dengeleyecek bir güç olarak kuruldu. Halkın ordusu olarak sunulan muhafızlar, dindar kesimlerden geliyordu. Başlangıçta yarım milyonluk bir gönüllüler ordusunu yönetecek 500 kişilik bir uzman kadrodan ibaret olan muhafızlar, zamanla sayılarını artırdı.



Bugün, Pasdaran'da 125 bin kişi bulunuyor. Bu sayı normal ordunun üçte biri oranında. Liderleri Muhammed Ali Caferi ise hiç kuşkusuz ülkenin en etkili generali. Çünkü sadece muhafızlar değil, gönüllülerden oluşan 100 bin kişilik Besiç milislerinin de komutanı.



Bir zamanlar Humeyni'nin en güvendiği kişilerden olan gazeteci Muhsin Sazegara ise "Devrim muhafızlarının artık ordu, milis, terör örgütü, mafya karışımı ve devlet içinde bir devlet olduğunu" iddia etti. Alman Spiegel dergisine konuşan Sazegara, muhafızların ilk liderlerinden de biri. Ancak şu an ABD'de sürgünde bulunan gazeteci, artık kurumu en çok eleştirenlerin başında geliyor.





Ahmedinejad da muhafızlardan



Muhafızların özellikle Kudüs birimi, düşman ülkelerindeki operasyonlardan sorumlu. İran-Irak savaşı sırasında, şu an Cumhurbaşkanı olan Mahmud Ahmedinejad da bu birimde çalışıyordu ve Irak'ın Kürt bölgesindeki birimlerin yönetimini üstlenmişti. Kudüs biriminin yurtdışındaki muhaliflerin öldürülmesinden de sorumlu olduğu söyleniyor.



Devrim muhafızları sadece güvenlik değil, ekonomi alanında da etkin. Kaç firmanın yönetimini üstlendikleri tam olarak bilinmiyor. Ancak Sazegara, yüzden fazla firmanın kontrol edildiğini tahmin ettiğini söylüyor.



Pasdaran'ın en bilinen işletmesi ise 55 bin kişiye iş imkanı veren inşaat firması Hatam El Enbiye.





Meclis'ni üçte biri muhafız



Ancak ekonomiden de önemlisi muhafızların, siyaset alanını fethetmiş olmas. Tahranlı siyasetbilimci Davut Bowand'a göre ülkede geçtiğimiz senelerde örtülü bir darbe gerçekleşti. 2005'te de, 2010'da da birçok kişi reformcu adayların seçimlerden zaferle çıkacağını düşünse de, muhafızlara yakın olan Ahmedinejad seçimlerden zaferle çıktı ve devletin en yüksek makamına çıkan isim oldu.



Ahmedinejad'ın hükümetteki ilk döneminde muhafızlar 21 bakanlıktan beşine sahip oldu. Ve İran Meclisi'nin üçte biri de Pasdaran üyelerinden oluşuyor.



