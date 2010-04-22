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Dünya

Devrim Muhafızları Basra'da deniz tatbikatına başladı

22 Nisan 2010 12:54

İran Devrim Muhafızlarının Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazındaki deniz tatbikatı başladı.
     Devlet televizyonu, Devrim Muhafızları kara, hava ve deniz kuvvetlerinin ortak tatbikatının ilk aşamasının başladığını duyurdu.
     İlk merhalede deniz kuvvetlerine bağlı çeşitli türlerdeki savaş gemileri ve hücum botlarının düşman hedeflerini belirleme ve tahrip etme tatbikatını icra edeceği belirtildi.
     Üç gün sürecek tatbikatın sonraki aşamalarında ise kara ve hava kuvvetlerine bağlı unsurların da görev alacağı kaydedildi.
     Devrim Muhafızları Komutan Vekili Tuğgeneral Hüseyin Selami, tatbikatın asıl amacının bölgenin güvenliğini pekiştirmeye yönelik olduğunu belirtmiş, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazını, "enerji temininde dünya için önemli ve hassas nokta" olarak değerlendirmişti.
     Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazında güvenliğin sağlanması, Devrim Muhafızlarının görev alanı olarak belirlenmişti. (aa)

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