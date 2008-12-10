Devrim, Cerrah'ın telefonunu neden kapattı?

Yazar Hakkı Devrim, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Saydam'a kimlik soran üç polisin

açığa alınmasıyla ilgili yazdığı bir yazı üzerine kendisini arayan Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın üslubunu beğenmeyince yüzüne telefonu kapattı.

Devrim, kendisine 'Siz eskide kalmışsınız Hakkı Bey, dünya çok değişti' diyen Cerrah'ın yüzüne telefonu kapattığını yazdı.

Yazar Hakkı Devrim, Radikal'de (10 Aralık 2008) yayımlanan yazısında olayı şöyle anlattı:



"Bayramdan iki gün önce, bir emniyet müdürü telefonla beni aradı. Adı Celalettin Cerrah. Televizyon sayesinde eşkali ve üslubu hakkında iyi kötü bir fikir edinmişliğim vardı.

Arama sebebi «Polis polise kimlik sorarsa?» başlıklı yazım (Radikal, 6 aralık). Bütün bir gece kulübü ahalisinin, sırtlarında polis üniforması var diye beş haydudun bir kadını saçından sürükleyip kaçırmasını gık diyemeden seyrettiği akşamın hikâyesi.

Cerrah Müdür ertesi gün, utancımızı artırmak istercesine:

– İyi de o polis kılıklı haydutlara kimse kimliğini göster demeyi akıl etmemiş, diyebilmişti.

Hayret etmiş güya.

Efendi, millet polisten korkuyor. Kimlik sormaya kalkar, polisin icraatına (!) karışırsa, kendisi de şiddete maruz kalmaktan, dövülüp sövülmekten korkuyor.

(Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü’nden üç polis ihbar üzerine o semtteki bir lokantaya gitmiş. Biri, görev ifa tarzlarını ağır ifadeyle eleştirmiş. Kimliğini sormuş polis o zata, cevap vermemiş. Ve üç polis açığa alınmış. Çünkü onları tersleyen de İl Emniyet Müdür Muavini Yalçın Saydam’mış.)

Parantez içindeki son bölümü, o günün bir gazete haberinden alıntılıyarak ben yazdım.

Meğer Cerrah Müdür bu iddiayı yalanlamış. Haberi veren gazetede de çıkmış.

– Ee ben onu bir gün sonra yazabilirdim.

– İnternette de vardı, oraya baksaydınız, diyor bana...

Benden istediği Yalçın Saydam’ın oraya, o üç polisin suç sayılacak bir fiilini, daha doğrusu vazifelerini kötüye kullandıklarını belgelemek için gittiğini yazmam. Yani hazretin özrü, aslında kabahatinden büyük!

Konuşma tarzı İstanbul terbiyesinin sınırlarını aşacak renge dönerken:

– Ben Hayrettin Nakiboğlu’nu tanıdım. Üslup epey değişmiş diyecek oldum. Hemen cevap verdi:

– Siz eskide kalmışsınız Hakkı Bey, dünya çok değişti.

Telefonu o değişen dünyanın yüzüne kapadım.



