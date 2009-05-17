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Kültür-Sanat

Devrim Arabaları’na en iyi film ödülü

Yönetmenliğini Tolga Örnek'in yaptığı "Devrim Arabaları" filmi, "Monaco Charity Film Festivali"nde en iyi film ödülünü aldı.

17 Mayıs 2009 03:00

Yönetmenliğini Tolga Örnek'in yaptığı "Devrim Arabaları" filmi, "Monaco Charity Film Festivali"nde en iyi film ödülünü aldı.

Festivalin açılış filmi olarak gösterilen "Devrim Arabaları", festivale başvuran 500 film arasından seçilen 50 filmin içinde yer almıştı. Söz konusu festival, son gün düzenlenecek gala gecesiyle birlikte toplanan bağışlarla "dünyadaki sokak çocuklarına yardım edilmesini" amaçlıyor.

Bu yıl toplanacak bağış, Filipinler'de sokak çocuklarıyla ilgilenen "Virlanie Vakfı"na verilecek. Vicente Zaragosa tarafından kurulan festival ayrıca, "yeni ve gelecek vadeden film yapımcılarına" filmleri için finansman ve dağıtım imkânı sağlıyor.

(AA)

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