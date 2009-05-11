Devrim Arabaları Monaco'da

"Monaco Charity Film Festivali", yönetmen Tolga Örnek'in, "Devrim Arabaları" filminin gösterimiyle bugün başladı.



Bu yıl dördüncü kez düzenlenen festival, 16 Mayıs’ta sona erecek.



Festival son gün düzenlenecek gala gecesiyle birlikte toplanacak bağışlarla, "dünyadaki sokak çocuklarına yardım edilmesini" amaçlıyor.



Bu yıl toplanacak bağış, Filipinlerde sokak çocuklarıyla ilgilenen "Virlanie Vakfına" verilecek.



Vicente Zaragosa tarafından kurulan festival ayrıca, "yeni ve gelecek vadeden film yapımcılarına, filmleri için finansman ve dağıtım imkanı sağlamayı" hedefliyor.



Festival, büyük bütçeli Hollywood filmleri yerine, dünyanın dört bir yanından gelen sanatsal filmlere ev sahipliği yapmayı amaçlıyor.



Festivalin sonunda düzenlenecek galada, Tolga Örnek'in, "Devrim Arabaları" filminin de en az bir dalda ödül alması bekleniyor.

