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Kültür-Sanat

'Devrim Arabaları' büyük beğeni topladı

Ekim ayında vizyona giren Devrim Arabaları filmi Monaco Film Festivali'nde açılış filmi olacak

23 Nisan 2009 03:00

Ekim ayında vizyona giren Devrim Arabaları filmi Monaco Film Festivali'nde açılış filmi olacak

Devrim Arabaları fragmanı - VİDEO

Yönetmenliğini Tolga Örnek'in yaptığı Devrim Arabaları filmi geçtiğimiz Ekim ayında vizyona girmiş 150 bin kişi tarafından izlenmişti.

Ekim ayında 71 kopya ile vizyona giren Devrim Arabaları sinema filmi, yeniden gösterime giriyor. Filmin pek çok ödüle aday olması, en iyi müzik, en iyi sanat yönetmeni ve son olarak da 7 başrol erkek oyuncusunun (Taner Birsel, Selçuk Yöntem, Altan Gördüm, Halit Ergenç, Serhat Tutumluer, Ali Düşenkalkar ve Onur Ünsal) Sadri Alışık Ödüllerinde alışılmadık bir şekilde "7 başrol, 7 unutulmaz performans yorumuyla en iyi erkek oyuncu ödülünü almaları, filme olan ilgiyi arttırdı.

Devrim Arabaları'na festivallerden de ilgi büyük.Yurtiçinde Ankara Film Festivali'nde En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü'nü alan Devrim Arabaları, yurtdışında ise Monaco Film Festivali'ne Açılış Filmi olarak (11-16 Mayıs 2009), Kanada Film Festivali'ne ( 19-21 Şubat 2010) ve Milano Film Festivali'ne ( 11-19 Mayıs 2009) davet edildi. Devrim Arabaları' nın yoğun talep üzerine gündeme gelen 2. vizyonu için yeni bir afiş ve yeni bir slogan hazırlandı. " İmkansızı gerçekleştirmek için cesur yürekler gerekir"

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