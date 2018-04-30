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Devrilen traktörünün altında can verdi

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan  Süleyman Çetin (36), yaşamını yitirdi

30 Nisan 2018 21:14

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan  Süleyman Çetin (36), yaşamını yitirdi.
Kiraz\'ın kırsal Çayağzı Mahallesi\'ndeki evinden tarlasına gitmek üzere bugün saat 13.00 sıralarında, 32 KC 117 plakalı traktörü ile çıkan çiftçi Süleyman Çetin, İğdeli Mahallesi, Girne Sokak\'a geldiğinde virajda direksiyon kontrolünü yitirdi. Devrilen traktörün altında kalan Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çetin\'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Devrilen traktör, çekici yardımıyla olay yerinden kaldılarak, bir otoparka alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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